На матч "Карабах" - "Аякс" продано более 27 тыс. билетов
Футбол
- 08 декабря, 2025
- 15:45
На матч VI тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и нидерландским "Аякс" уже продано 27 650 билетов.
Об этом Report сообщили в агдамском клубе.
Матч "Карабах" - "Аякс" пройдет 10 декабря в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начало встречи в 21:45.
