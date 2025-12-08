На матч "Карабах" - "Аякс" продано более 27 тыс. билетов

На матч VI тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и нидерландским "Аякс" уже продано 27 650 билетов.

Об этом Report сообщили в агдамском клубе.

Матч "Карабах" - "Аякс" пройдет 10 декабря в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начало встречи в 21:45.