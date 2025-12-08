Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    На матч "Карабах" - "Аякс" продано более 27 тыс. билетов

    Футбол
    • 08 декабря, 2025
    • 15:45
    На матч Карабах - Аякс продано более 27 тыс. билетов

    На матч VI тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и нидерландским "Аякс" уже продано 27 650 билетов.

    Об этом Report сообщили в агдамском клубе.

    Матч "Карабах" - "Аякс" пройдет 10 декабря в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начало встречи в 21:45.

    ФК "Карабах" ФК "Аякс" Лига чемпионов УЕФА футбол
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın oyununa 27 650 bilet satılıb
    27,650 tickets sold for Qarabag–Ajax UCL clash in Baku
    Elvis

    Последние новости

    16:15

    На испанском острове Тенерифе из-за сильного прибоя погибли четыре человека

    Другие страны
    16:05
    Фото

    Туроператорам представили туристический потенциал Карабаха и Восточного Зангезура

    Туризм
    16:02

    Суд рассмотрел апелляцию Мамеда Ибрагимли

    Происшествия
    15:50
    Фото

    В Баку стартовал Фестиваль культуры ОИС

    Kультурная политика
    15:45

    На матч "Карабах" - "Аякс" продано более 27 тыс. билетов

    Футбол
    15:41

    Сибига: Нидерланды выделят Украине 700 млн евро

    В регионе
    15:35

    Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для корейских компаний

    Внешняя политика
    15:31

    Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхождения

    Бизнес
    15:31
    Фото

    В ООН представлена информация об антикоррупционных реформах в Азербайджане

    Внешняя политика
    Лента новостей