Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın oyununa 27 650 bilet satılıb
Futbol
- 08 dekabr, 2025
- 15:22
Bakıda "Qarabağ" və Niderlandın "Ayaks" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyununa indiyədək 27 650 bilet satılıb.
Bu barədə "Report"a Ağdam klubundan məlumat verilib.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayaks" matçı dekabrın 10-da, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.
