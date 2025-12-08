İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Peter Pelleqrini: Azərbaycan Slovakiya üçün uzunmüddətli perspektivdə strateji tərəfdaş ola bilər

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 18:51
    Peter Pelleqrini: Azərbaycan Slovakiya üçün uzunmüddətli perspektivdə strateji tərəfdaş ola bilər

    Azərbaycan Slovakiya üçün uzunmüddətli perspektivdə strateji tərəfdaş ola bilər.

    "Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata birgə bəyanatlarında deyib.

    O vurğulayıb ki, Azərbaycan Slovakiyanın enerji təchizatında böyük rol oynaya bilər:

    "Müdafiə sənayesi sahəsi də əməkdaşlıq üçün vacib sahədir. Biz sadəcə Azərbaycana silah satmaq niyyətində deyilik, bütövlükdə birgə istehsal, texnoloji əməkdaşlıq önəmlidir. Birgə istehsal edilən məhsulları başqa ölkələrə çıxara bilərik".

    İlham Əliyev Slovakiya Peter Pelleqrini
    Пеллегрини: Азербайджан может стать для Словакии стратегическим партнером в долгосрочной перспективе

    Son xəbərlər

    19:19

    Belçika millisinin sabiq futbolçusu 54 yaşında vəfat edib

    Futbol
    19:17

    Sahibə Qafarova İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:15

    Bratislavada Azərbaycan və Slovakiya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub

    Xarici siyasət
    19:11

    Dövlət başçısı: Azərbaycan Orta Dəhliz layihəsində fəal iştirak edir

    Xarici siyasət
    19:03

    Slovakiya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət olunub

    Xarici siyasət
    18:57

    İlham Əliyev: Slovakiya ilə Azərbaycan dost ölkələr və strateji tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    18:54

    Bratislava-Bakı birbaşa aviareysi açıla bilər

    Xarici siyasət
    18:51

    Peter Pelleqrini: Azərbaycan Slovakiya üçün uzunmüddətli perspektivdə strateji tərəfdaş ola bilər

    Xarici siyasət
    18:49

    Slovakiya Prezidenti: Azərbaycanla ticarət dövriyyəsində ciddi artım var

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti