Peter Pelleqrini: Azərbaycan Slovakiya üçün uzunmüddətli perspektivdə strateji tərəfdaş ola bilər
Xarici siyasət
- 08 dekabr, 2025
- 18:51
Azərbaycan Slovakiya üçün uzunmüddətli perspektivdə strateji tərəfdaş ola bilər.
"Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata birgə bəyanatlarında deyib.
O vurğulayıb ki, Azərbaycan Slovakiyanın enerji təchizatında böyük rol oynaya bilər:
"Müdafiə sənayesi sahəsi də əməkdaşlıq üçün vacib sahədir. Biz sadəcə Azərbaycana silah satmaq niyyətində deyilik, bütövlükdə birgə istehsal, texnoloji əməkdaşlıq önəmlidir. Birgə istehsal edilən məhsulları başqa ölkələrə çıxara bilərik".
