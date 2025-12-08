Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Пеллегрини: Азербайджан может стать для Словакии стратегическим партнером в долгосрочной перспективе

    08 декабря, 2025
    19:21
    Пеллегрини: Азербайджан может стать для Словакии стратегическим партнером в долгосрочной перспективе

    Азербайджан может стать для Словакии стратегическим партнером в долгосрочной перспективе.

    Как сообщает корреспондент Report из Словакии, об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе совместного заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Он подчеркнул, что Азербайджан может сыграть большую роль в энергоснабжении Словакии:

    "Оборонная промышленность также является важной сферой для сотрудничества. Мы намерены не просто продавать оружие Азербайджану, важно наладить совместное производство, технологическое сотрудничество в целом. Мы можем экспортировать совместно произведенную продукцию в другие страны".

    Peter Pelleqrini: Azərbaycan Slovakiya üçün uzunmüddətli perspektivdə strateji tərəfdaş ola bilər
