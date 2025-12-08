Пеллегрини: Азербайджан может стать для Словакии стратегическим партнером в долгосрочной перспективе

Азербайджан может стать для Словакии стратегическим партнером в долгосрочной перспективе.

Как сообщает корреспондент Report из Словакии, об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе совместного заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он подчеркнул, что Азербайджан может сыграть большую роль в энергоснабжении Словакии:

"Оборонная промышленность также является важной сферой для сотрудничества. Мы намерены не просто продавать оружие Азербайджану, важно наладить совместное производство, технологическое сотрудничество в целом. Мы можем экспортировать совместно произведенную продукцию в другие страны".