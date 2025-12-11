Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) заинтересована в развитии сотрудничества с венгерским парламентом по всем направлениям.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече генерального секретаря ТюркПА Рамиля Гасана с председателем Национальной ассамблеи Венгрии Ласло Кёвером.

Генсек также предложил изучить новые форматы взаимодействия на основе концепции "ОТГ+".

Он подчеркнул важность укрепления совместного сотрудничества между межправительственными и межпарламентскими структурами, отметив, что это обеспечит более эффективное выполнение решений высокого уровня, аналогично модели сотрудничества между Европейским союзом и Европейским парламентом.

Гасан также предложил расширить структурированное сотрудничество в рамках парламентских комитетов, экспертных групп и четырех постоянных комиссий ТюркПА как на уровне парламентариев, так и экспертов.

Ласло Кёвер, в свою очередь, заявил, что Венгрия придает большое значение партнерству с тюркским миром, и подтвердил приверженность парламента страны продолжению сотрудничества.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждался ряд важных вопросов, в том числе будущие задачи, план действий на 2026 год и особая роль, которую парламент Венгрии может сыграть в развитии сотрудничества между европейскими институтами и ТюркПА. В то же время была выражена удовлетворенность динамичным развитием отношений между Венгрией и тюркскими государствами.