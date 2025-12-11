ЦБА заморозил деятельность Paysis на фоне расследования о нелегальных азартных играх
11 декабря, 2025
- 11:10
Центробанк Азербайджана приостановил деятельность платежной организации Paysis, которая фигурирует в деле об организации азартных игр.
Как сообщили Report в ЦБА, причиной такого решения стало возбуждение в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре уголовного дела в отношении компании и ее руководства.
Их обвиняют в организации азартных игр посредством интернет-ресурсов и связанных с этим незаконных действиях. Материалы дела уже переданы для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
ЦБА, руководствуясь статьей 63.1 Закона "О платежных услугах и платежных системах", распорядился приостановить предоставление всех платежных услуг, за исключением операций по возврату средств пользователям.
