    Михаил Подоляк: Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 11:29
    Михаил Подоляк: Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок

    Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что президент Владимир Зеленский должен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.

    В беседе с корреспондентом восточноевропейского бюро Report Подоляк отметил, что поддерживает избрание Зеленского на второй срок, чтобы он мог и далее нести ответственность за программу восстановления Украины, программы реинтеграции в Европейский Союз и т.д..

    "Я убежденно заявляю, что президент должен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Что касается рейтинга, это категория, которая обсуждается с обществом, поскольку она напрямую зависит от повседневных решений. Президент принимает множество решений, в том числе непростых. Естественно, известная всем проблема коррупции также влияет на уровень поддержки. Однако ключевое значение имеют эффективные решения в сложных условиях и готовность президента нести ответственность. Люди это видят и понимают", - сказал он.

    Подоляк считает, что Зеленский должен завершить все начатые им проекты. Он подчеркнул, что в период паузы президент обеспечит резкое усиление обороноспособности страны, что станет дополнительной гарантией безопасности. По его словам, это ускорит многие процессы, и Украина будет выглядеть совершенно иначе с военной точки зрения.

    Владимир Зеленский Михаил Подоляк Украина российско-украинская война президентские выборы
    Mixaylo Podolyak: Zelenski ikinci prezidentlik müddətinə namizədliyini verməlidir
    Elvis

    Лента новостей