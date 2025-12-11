Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и Ирландия обсудили мирную повестку Баку

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 21:30
    Азербайджан и Ирландия обсудили мирную повестку Баку

    Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов встретился в Дублине со спикером парламента Ирландии Вероной Мёрфи.

    Как сообщили Report в диппредставительстве, в ходе встречи Мёрфи отметила важность состоявшихся встреч с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

    Стороны обсудили двусторонние отношения, план действий Группы дружбы Азербайджан-Ирландия, мирную повестку нашей страны и процесс нормализации в регионе, двусторонние межпарламентские связи и перспективы взаимных визитов.

    Затем состоялась встреча с председателем Комитета по иностранным делам и торговле парламента Ирландии Джоном Лагартом и членами комитета.

    Азербайджан Ирландия посольство
    İrlandiya parlamentinin spikeri ilə Azərbaycanın sülh gündəmi müzakirə olunub
    Лента новостей