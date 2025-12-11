Азербайджан и Ирландия обсудили мирную повестку Баку
Внешняя политика
- 11 декабря, 2025
- 21:30
Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов встретился в Дублине со спикером парламента Ирландии Вероной Мёрфи.
Как сообщили Report в диппредставительстве, в ходе встречи Мёрфи отметила важность состоявшихся встреч с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
Стороны обсудили двусторонние отношения, план действий Группы дружбы Азербайджан-Ирландия, мирную повестку нашей страны и процесс нормализации в регионе, двусторонние межпарламентские связи и перспективы взаимных визитов.
Затем состоялась встреча с председателем Комитета по иностранным делам и торговле парламента Ирландии Джоном Лагартом и членами комитета.
Последние новости
21:59
Гутерриш: Представители ООН проведут встречу со сторонами конфликта в СуданеДругие страны
21:50
TƏBİB: Состояние 14-летней матери и ее ребенка удовлетворительное - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
21:48
В США сообщили о нахождении в стране 18 тыс. террористовДругие страны
21:36
Фото
Лейла Алиева посетила детский туберкулезный санаторий №5Внутренняя политика
21:30
Фото
Азербайджан и Ирландия обсудили мирную повестку БакуВнешняя политика
21:20
Грузия ужесточила ограничения на проведение акций в общественных местахВ регионе
21:18
Фото
В суде над гражданами Армении обвиняемым было предоставлено последнее словоВнутренняя политика
21:02
Шахбаз Шариф проведет встречи с президентами Ирана, РФ и Турции в АшхабадеДругие страны
20:46