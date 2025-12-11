Азербайджан и Ирландия обсудили мирную повестку Баку

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов встретился в Дублине со спикером парламента Ирландии Вероной Мёрфи.

Как сообщили Report в диппредставительстве, в ходе встречи Мёрфи отметила важность состоявшихся встреч с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Стороны обсудили двусторонние отношения, план действий Группы дружбы Азербайджан-Ирландия, мирную повестку нашей страны и процесс нормализации в регионе, двусторонние межпарламентские связи и перспективы взаимных визитов.

Затем состоялась встреча с председателем Комитета по иностранным делам и торговле парламента Ирландии Джоном Лагартом и членами комитета.