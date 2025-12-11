İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Mixaylo Podolyak: Zelenski ikinci prezidentlik müddətinə namizədliyini verməlidir

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 11:11
    Mixaylo Podolyak: Zelenski ikinci prezidentlik müddətinə namizədliyini verməlidir

    Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri Mixaylo Podolyak hesab edir ki, Prezident Volodimir Zelenski ikinci müddətə namizədliyini irəli sürməlidir.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosuna müsahibəsində M.Podolyak bildirib ki, prezidentin ikinci müddətə seçilib Ukraynanın bərpası proqramına, Avropa İttifaqına reinteqrasiyası proqramlarına və sair məsuliyyəti daşımağa davam etməsinin tərəfdarıdır:

    "Mən qətiyyətlə deyirəm ki, prezident ikinci müddətə namizədliyini irəli sürməlidir. Reytinqə gəlincə bu cəmiyyətlə müzakirə anlayışıdır. Çünki reytinq hər gün qəbul edilən qərarlardan asılıdır. Prezident isə çoxlu, o cümlədən çətin qərarlar qəbul edir. Təbii olaraq, hamının bildiyi məlum korrupsiya məsələsi də reytinqə təsir edir. Lakin məsələ çətin vəziyyətdə səmərəli qərarlar və prezidentin məsuliyyəti daşımaq hazırlığıdır. İnsanlar bunu çox yaxşı görür və başa düşürlər".

    M.Podolyak hesab edir ki, V.Zelenski başlatdığı bütün layihələri sona çatdırmalıdır.

    "Əminəm ki, prezident bu fasilə dövründə ölkənin müdafiə qabiliyyətinin kəskin artımını təmin edəcək. Bu həmçinin təhlükəsizliyin təminatı olacaq. Yəni o bir çox prosesləri sürətləndirəcək və müvafiq olaraq Ukrayna hərbi nöqteyi-nəzərdən tamamilə fərqli görünəcək"- M.Podolyak deyib.

    Mixaylo Podolyak Volodimir Zelenski Ukrayna
    Михайло Подоляк: Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок

    Son xəbərlər

    11:38

    Azərbaycan və Türkiyə HDQ-ləri arasında naviqasiya sistemlərinin inkişafı mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb

    Hərbi
    11:37

    Myanmada xəstəxanaya hücum nəticəsində 30-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    11:37

    Ramin Məmmədov BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 11-ci Qlobal Forumunda iştirak edəcək

    Din
    11:37

    Milli Süni İntellekt Mərkəzi data mərkəzi qurur

    İKT
    11:31

    Xəzər Tibb Mərkəzində Travma Mərkəzi qurulacaq

    Sağlamlıq
    11:30

    Azərbaycan XİN Burkina Fasonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:24

    Azərbaycan İsveçrə ilə layihə portfelinin formalaşdırılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:22

    BP: Azərbaycandakı boru kəmərlərində elektrik təsirinə qarşı yeni qoruma mexanizmləri işə salınır

    Energetika
    11:22

    "Ayaks" Bakıdakı oyunda 17 yaşlı futbolçulara start heyətində güvənməklə ilkə imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti