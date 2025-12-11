BP внедрила в Азербайджане цифровую систему мониторинга безопасности трубопроводов

Британская компания BP внедрила в Азербайджане новую цифровую платформу мониторинга - "Abriox Remote Monitoring System" (RMS), направленную на повышение безопасности трубопроводов.

Как сообщает Report, об этом заявил инженер "BP Exploration (Caspian Sea) Ltd" Давид Бешитадзе на конференции "Asset Integrity, Corrosion and Coatings Conference 2025" (AICC) в Баку.

По его словам, система RMS позволяет в режиме реального времени отслеживать электрические показатели трубопроводов и работу трансформаторно-выпрямительных устройств, что обеспечивает серьезные преимущества с точки зрения безопасности.

"RMS дает нам возможность мгновенно видеть изменения показателей трубопроводов и своевременно выявлять риски. Благодаря этой системе усиливается безопасность и становится более эффективным оперативное принятие решений", - заявил он.

Он отметил, что система RMS применяется на основных трубопроводах BP, проходящих через территорию Азербайджана.