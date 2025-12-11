Ерлан Аккенженов: Атаки на КТК сократили добычу Казахстана почти на 0,5 млн тонн

Атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) привели к снижению нефтедобычи Казахстана в объеме 480 тыс. тонн, но план на 2025 год будет выполнен.

Как сообщает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил журналистам министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.

Он добавил, что план добычи на 2026 год еще не определен, но по прогнозам показатель будет ниже, чем в 2025 году из-за планируемых трех ремонтов на месторождениях.

"На сегодняшний день потери составляют с последней атакой КТК 480 тыс. тонн, это (с 29 ноября - ред.) по сегодняшний день. На следующий год планов еще нет, мы их не сверстали. Естественно будет снижено, предусматривается три ремонта на крупных месторождениях, планы будут скорректированы", - отметил глава ведомства.

По словам Аккенженова, Казахстан сможет транспортировать по КТК 68 млн тонн нефти по итогам 2025 года.

"Альтернативы КТК нет. Мы планировали в этом году прокачать рекордный объем, 72 млн тонн, но если мы сделаем 68 млн тонн будет хорошо", - сказал он.