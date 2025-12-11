Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Ерлан Аккенженов: Атаки на КТК сократили добычу Казахстана почти на 0,5 млн тонн

    Энергетика
    • 11 декабря, 2025
    • 11:20
    Ерлан Аккенженов: Атаки на КТК сократили добычу Казахстана почти на 0,5 млн тонн

    Атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) привели к снижению нефтедобычи Казахстана в объеме 480 тыс. тонн, но план на 2025 год будет выполнен.

    Как сообщает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил журналистам министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.

    Он добавил, что план добычи на 2026 год еще не определен, но по прогнозам показатель будет ниже, чем в 2025 году из-за планируемых трех ремонтов на месторождениях.

    "На сегодняшний день потери составляют с последней атакой КТК 480 тыс. тонн, это (с 29 ноября - ред.) по сегодняшний день. На следующий год планов еще нет, мы их не сверстали. Естественно будет снижено, предусматривается три ремонта на крупных месторождениях, планы будут скорректированы", - отметил глава ведомства.

    По словам Аккенженова, Казахстан сможет транспортировать по КТК 68 млн тонн нефти по итогам 2025 года.

    "Альтернативы КТК нет. Мы планировали в этом году прокачать рекордный объем, 72 млн тонн, но если мы сделаем 68 млн тонн будет хорошо", - сказал он.

    Казахстан КТК Ерлан Аккенженов нефть добыча экспорт Минэнерго
    Nazir: Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumuna hücumlar Qazaxıstanın neft hasilatını azaldıb
    Elvis

    Последние новости

    12:12

    Азербайджан создает дата-центр для проектов искусственного интеллекта

    ИКТ
    12:07

    Хазарский медицинский центр принял 90 тыс. пациентов за первое полугодие

    Здоровье
    11:57
    Фото

    Рамин Мамедов примет участие в 11-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    Религия
    11:54

    Пезешкиан: Иран заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном в сфере торговли

    В регионе
    11:50

    BP применяет специальные механизмы защиты трубопроводов рядом с ЛЭП

    Энергетика
    11:47

    В этом году в подведомственных TƏBİB медучреждениях открыты три новых отделения

    Здоровье
    11:45

    Цены на газ в Европе выросли на 1,7%

    Энергетика
    11:45

    МИД Азербайджана поздравил Буркина-Фасо с Национальным днем

    Внешняя политика
    11:41

    ЦБ Азербайджана и Швейцарии обсудили создание совместного портфеля проектов

    Финансы
    Лента новостей