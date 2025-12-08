Slovakiya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət olunub
Xarici siyasət
- 08 dekabr, 2025
- 19:03
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrinini ölkəyə rəsmi səfərə dəvət edib.
"Report"un Slovakiyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini ilə mətbuata birgə bəyanatlarında deyib.
Dövlət başçısı gələn il Slovakiya Prezidentini Azərbaycanda qarşılamağa hazır olduqlarını vurğulayıb.
