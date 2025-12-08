Президент Ильхам Алиев пригласил Петера Пеллегрини с официальным визитом в Азербайджан

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент Ильхам Алиев пригласил своего словацкого коллегу Петера Пеллегрини с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом глава азербайджанского государства заявил на совместной пресс-конференции с Пеллегрини в Братиславе.

    Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов принять президента Словакии уже в следующем году.

    Slovakiya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət olunub
