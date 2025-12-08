İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Putin: Rusiyada ÜDM artımı 2025-ci ildə təxminən 1 % təşkil edəcək

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 18:46
    Putin: Rusiyada ÜDM artımı 2025-ci ildə təxminən 1 % təşkil edəcək

    2025-ci ildə Rusiyada ÜDM artımı təxminən 1 %, inflyasiya isə təxminən 6 % və ya daha aşağı səviyyədə gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Strateji İnkişaf və Milli Layihələr üzrə Şuranın iclasında deyib.

    "Bu il iqtisadiyyatda yavaşlama müşahidə olunub və inflyasiyanın azalması ilə yanaşı, ÜDM-in artım tempi də aşağı düşüb. İlin sonuna qədər artım təxminən 1 %, inflyasiya isə təxminən 6 % və ya ondan aşağı olacaq", - o qeyd edib.

    Putin əlavə edib ki, işsizliyin aşağı səviyyəsi və mülayim inflyasiya saxlanılmaqla iqtisadi dinamikanın tədricən artırılması üçün şərait yaradılıb. O deyib ki, Mərkəzi Bankın proqnozuna görə, gələn il inflyasiya 4-5 % təşkil edəcək.

    Rusiya lideri bildirib ki, hökumət 2030-cu ilə qədər iqtisadiyyatda struktur dəyişiklikləri planını hazırlayıb. O, gələn ilin sonuna qədər qlobal artım templərindən geri qalmayan iqtisadi artım tempinə nail olmaq üçün platformanın yaradılması məqsədilə bu planın dərhal həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Rusiya Vladimir Putin ÜDM
    Путин: Рост ВВП России составит около 1% в 2025 году

    Son xəbərlər

    19:19

    Belçika millisinin sabiq futbolçusu 54 yaşında vəfat edib

    Futbol
    19:17

    Sahibə Qafarova İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:15

    Bratislavada Azərbaycan və Slovakiya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub

    Xarici siyasət
    19:11

    Dövlət başçısı: Azərbaycan Orta Dəhliz layihəsində fəal iştirak edir

    Xarici siyasət
    19:03

    Slovakiya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət olunub

    Xarici siyasət
    18:57

    İlham Əliyev: Slovakiya ilə Azərbaycan dost ölkələr və strateji tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    18:54

    Bratislava-Bakı birbaşa aviareysi açıla bilər

    Xarici siyasət
    18:51

    Peter Pelleqrini: Azərbaycan Slovakiya üçün uzunmüddətli perspektivdə strateji tərəfdaş ola bilər

    Xarici siyasət
    18:49

    Slovakiya Prezidenti: Azərbaycanla ticarət dövriyyəsində ciddi artım var

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti