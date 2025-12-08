Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Путин: Рост ВВП России составит около 1% в 2025 году

    • 08 декабря, 2025
    • 18:26
    Путин: Рост ВВП России составит около 1% в 2025 году

    Президент России Владимир Путин заявил что в 2025 году рост ВВП страны ожидается на уровне около 1%, а инфляция составит около или ниже 6%.

    Как передает Report, об этом он сказал на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

    "В этом году экономика прошла через ожидаемое замедление, вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года рост составит около 1%, а инфляция будет около или ниже 6%. В целом цель достигается", - отметил он.

    Путин добавил, что созданы условия для постепенного наращивания экономической динамики при сохранении низкой безработицы и умеренной инфляции. По его словам, по прогнозу Центрального банка, в следующем году инфляция составит 4-5%.

    Он также сообщил, что правительство подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года и подчеркнул необходимость его незамедлительной реализации, чтобы к концу следующего года сформировать платформу для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых.

    Лента новостей