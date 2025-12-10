Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В США неизвестный устроил стрельбу в университете

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 02:56
    В США неизвестный устроил стрельбу в университете

    Несколько человек пострадали в результате стрельбы произошедшей9 декабря в Университете штата Кентукки, подозреваемый задержан.

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети Х.

    "Мы осведомлены о стрельбе в Университете штата Кентукки во Франкфорте. В настоящее время известно о нескольких пострадавших, - написал он. - На месте находятся правоохранительные органы, подозреваемый задержан".

    Информации о причинах произошедшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.

    США стрельба университет
    ABŞ-də naməlum şəxs universitetdə atəş açıb, xəsarət alanlar var
    Elvis

    Последние новости

    02:56

    В США неизвестный устроил стрельбу в университете

    Другие страны
    02:13

    Фонд Гейдара Алиева и фонд имени Бердымухамедова заключили Меморандум о взаимопонимании

    Социальная защита
    02:13

    Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    02:04

    В Гяндже учащиеся средней школы отравились продуктами питания

    Происшествия
    01:51

    SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

    Другие страны
    01:18

    AFP: Передовые отряды повстанцев вошли в город Увира на востоке ДРК

    Другие страны
    00:58

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    00:29

    Пашинян: Ереван и Анкара активизировали контакты для нормализации отношений

    В регионе
    00:05

    Пашинян: "Маршрут Трампа" может стать важной составляющей Среднего коридора

    В регионе
    Лента новостей