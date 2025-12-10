В США неизвестный устроил стрельбу в университете
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 02:56
Несколько человек пострадали в результате стрельбы произошедшей9 декабря в Университете штата Кентукки, подозреваемый задержан.
Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети Х.
"Мы осведомлены о стрельбе в Университете штата Кентукки во Франкфорте. В настоящее время известно о нескольких пострадавших, - написал он. - На месте находятся правоохранительные органы, подозреваемый задержан".
Информации о причинах произошедшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.
