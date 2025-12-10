ABŞ-də naməlum şəxs universitetdə atəş açıb, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 10 dekabr, 2025
- 03:06
Dekabrın 9-da ABŞ-nin Kentukki Universitetində baş verən silahlı insident nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ştatın qubernatoru Endi Beşir "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Biz Frankfortdakı universitetdə atışma barədə məlumatlıyıq. Hazırda bir neçə zərərçəkən məlumdur. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir, şübhəli şəxs saxlanılıb", - o yazıb.
Hadisənin başvermə səbəbi və zərərçəkənlərin səhhəti barədə hələ məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
03:06
ABŞ-də naməlum şəxs universitetdə atəş açıb, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
02:41
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qıpçaq mənşəli etnonimdən yaranan məkanDaxili siyasət
02:11
Heydər Əliyev Fondu və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına xeyriyyə Fondu anlaşma memorandumu imzalayıbSosial müdafiə
02:01
UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" səfərdə uduzub, "Liverpul" qalib gəlibFutbol
01:47
Gəncədə orta məktəb şagirdləri qidadan zəhərlənibHadisə
01:39
KİV: Üsyançıların qabaqcıl dəstələri Konqonun Uvira şəhərinə daxil olubDigər ölkələr
01:13
Paşinyan: İrəvan və Ankara münasibətlərin normallaşdırılması üçün əlaqələri intensivləşdiriblərRegion
00:43
Ukrayna sülh planı ilə bağlı ABŞ-yə üç sənəd təqdim edəcəkDigər ölkələr
00:25