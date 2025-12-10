İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    ABŞ-də naməlum şəxs universitetdə atəş açıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 03:06
    ABŞ-də naməlum şəxs universitetdə atəş açıb, xəsarət alanlar var

    Dekabrın 9-da ABŞ-nin Kentukki Universitetində baş verən silahlı insident nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ştatın qubernatoru Endi Beşir "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Biz Frankfortdakı universitetdə atışma barədə məlumatlıyıq. Hazırda bir neçə zərərçəkən məlumdur. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir, şübhəli şəxs saxlanılıb", - o yazıb.

    Hadisənin başvermə səbəbi və zərərçəkənlərin səhhəti barədə hələ məlumat yoxdur.

    ABŞ Silahlı insident
