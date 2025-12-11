İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Komanda
    • 11 dekabr, 2025
    • 10:01
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun üç oyunu baş tutacaq

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, qadın voleybolçular arasında 2 qarşılşama baş tutacaq.

    Kİşilərin mübarizəsində isə bir oyun keçiriləcək.

    Yüksək Liqa

    Qadınlar

    VI tur

    11 dekabr

    14:00. "Turan" - "Milli Aviasiya Akademiyası"

    Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi

    18:00. "Gənclər" - UNEC

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    Kişilər

    11 dekabr

    17:00. "Ordu" - "Neftçi"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    Qeyd edək ki, qadınların Yüksək Liqasında VI turun "Murov Az Terminal" – "Abşeron" qarşılaşması təxirə salınıb. Kişilərin mübarizəsində VI tura dekabrın 13-də yekun vurulacaq.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Turan" voleybol klubu "Gənclər" voleybol klubu VI tur

