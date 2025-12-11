Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun üç oyunu baş tutacaq
Komanda
- 11 dekabr, 2025
- 10:01
Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun oyunları keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, qadın voleybolçular arasında 2 qarşılşama baş tutacaq.
Kİşilərin mübarizəsində isə bir oyun keçiriləcək.
Yüksək Liqa
Qadınlar
VI tur
11 dekabr
14:00. "Turan" - "Milli Aviasiya Akademiyası"
Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi
18:00. "Gənclər" - UNEC
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
Kişilər
11 dekabr
17:00. "Ordu" - "Neftçi"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
Qeyd edək ki, qadınların Yüksək Liqasında VI turun "Murov Az Terminal" – "Abşeron" qarşılaşması təxirə salınıb. Kişilərin mübarizəsində VI tura dekabrın 13-də yekun vurulacaq.
