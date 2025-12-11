İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan Basketbol Liqasının IX turunda "Naxçıvan" qələbə qazanıb

    Komanda
    • 11 dekabr, 2025
    • 22:12
    Azərbaycan Basketbol Liqasının IX turunda Naxçıvan qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, B qrupunda "Sərhədçi" komandası ilə qarşılaşan "Naxçıvan" 90:74 hesablı qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, turun ilk matçında "Quba" "Lənkəran"ı 95:87 hesabı ilə məğlub edib. Tura dekabrın 14-də yekun vurulacaq.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası "Naxçıvan" basketbol klubu

    Son xəbərlər

    22:29

    Sumqayıtda səkkiz maşın toqquşub

    Hadisə
    22:27

    Aİ Şurası Ukraynaya 2,3 milyard avroluq yardımın ayrılmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:26

    "Barselona" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    22:19

    Bakıda 44 yaşlı kişi qətlə yetirilib, mərhumun oğlu şübhəli qismində saxlanılıb

    Hadisə
    22:14

    ABŞ-də 18 min terrorçunun olması barədə məlumat verilib

    Digər ölkələr
    22:12

    Azərbaycan Basketbol Liqasının IX turunda "Naxçıvan" qələbə qazanıb

    Komanda
    22:07

    Quterreş: BMT nümayəndələri Sudandakı münaqişə tərəfləri ilə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    21:59

    Ərdoğanın Türkmənistana səfəri başlayıb

    Region
    21:54
    Foto

    Səlahiyyətli nümayəndə: Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün sosial güzəştlər tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti