Azərbaycan Basketbol Liqasının IX turunda "Naxçıvan" qələbə qazanıb
Komanda
- 11 dekabr, 2025
- 22:12
Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, B qrupunda "Sərhədçi" komandası ilə qarşılaşan "Naxçıvan" 90:74 hesablı qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, turun ilk matçında "Quba" "Lənkəran"ı 95:87 hesabı ilə məğlub edib. Tura dekabrın 14-də yekun vurulacaq.
Azərbaycan Basketbol Liqasının IX turunda "Naxçıvan" qələbə qazanıb
