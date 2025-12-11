Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся три матча VI тура

    Командные
    • 11 декабря, 2025
    • 10:16
    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся три матча VI тура

    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин пройдут очередные игры шестого тура.

    Как сообщает Report, в женском турнире будут сыграны два матча, а у мужчин - один.

    Женщины - VI тур (11 декабря)

    14:00 - "Туран" vs "Национальная авиационная академия"

    Место проведения: Товузский олимпийский спортивный комплекс

    18:00 - "Гянджляр" vs UNEC

    Место проведения: Спортзал Азербайджанской федерации волейбола

    Мужчины - VI тур (11 декабря)

    17:00 - "Орду" vs "Нефтчи"

    Место проведения: Спортзал Министерства по чрезвычайным ситуациям

    Отмечается, что женский матч "Муров Az Terminal" – "Абшерон" перенесен.

    Завершится VI тур среди мужчин 13 декабря.

