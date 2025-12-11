В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся три матча VI тура

В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин пройдут очередные игры шестого тура.

Как сообщает Report, в женском турнире будут сыграны два матча, а у мужчин - один.

Женщины - VI тур (11 декабря)

14:00 - "Туран" vs "Национальная авиационная академия"

Место проведения: Товузский олимпийский спортивный комплекс

18:00 - "Гянджляр" vs UNEC

Место проведения: Спортзал Азербайджанской федерации волейбола

Мужчины - VI тур (11 декабря)

17:00 - "Орду" vs "Нефтчи"

Место проведения: Спортзал Министерства по чрезвычайным ситуациям

Отмечается, что женский матч "Муров Az Terminal" – "Абшерон" перенесен.

Завершится VI тур среди мужчин 13 декабря.