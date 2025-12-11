В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся три матча VI тура
11 декабря, 2025
- 10:16
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин пройдут очередные игры шестого тура.
Как сообщает Report, в женском турнире будут сыграны два матча, а у мужчин - один.
Женщины - VI тур (11 декабря)
14:00 - "Туран" vs "Национальная авиационная академия"
Место проведения: Товузский олимпийский спортивный комплекс
18:00 - "Гянджляр" vs UNEC
Место проведения: Спортзал Азербайджанской федерации волейбола
Мужчины - VI тур (11 декабря)
17:00 - "Орду" vs "Нефтчи"
Место проведения: Спортзал Министерства по чрезвычайным ситуациям
Отмечается, что женский матч "Муров Az Terminal" – "Абшерон" перенесен.
Завершится VI тур среди мужчин 13 декабря.
