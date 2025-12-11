Sumqayıtda səkkiz maşın toqquşub
Hadisə
- 11 dekabr, 2025
- 22:29
Sumqayıtda səkkiz maşın toqquşub.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsində qeydə alınıb.
Əraziyə dərhal hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib, hərəkətdə məhdudiyyət yaradılıb.
Yol qəzasının səbəbləri araşdırılır.
