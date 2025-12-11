İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Sumqayıtda səkkiz maşın toqquşub

    Hadisə
    • 11 dekabr, 2025
    • 22:29
    Sumqayıtda səkkiz maşın toqquşub.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsində qeydə alınıb.

    Əraziyə dərhal hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib, hərəkətdə məhdudiyyət yaradılıb.

    Yol qəzasının səbəbləri araşdırılır.

    Sumqayıt zəncirvari yol qəzası

