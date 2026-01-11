Kuba Prezidenti ölkəsinin ABŞ-yə müqavimət göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib
- 11 yanvar, 2026
- 21:40
Kuba ABŞ-nin hücumlarına müqavimət göstərməyə bundan sonra da hazırdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Kuba Prezidenti Migel Dias-Kanel "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Kuba heç kimə hücum etmir, lakin artıq 66 ildir ABŞ-nin hücumlarına məruz qalır. Kuba vətəni son damla qanına qədər müdafiə etməyə hazırdır", – o vurğulayıb.
Bundan əvvəl, bazar günü ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kubaya gec olmadan Vaşinqtonla əməkdaşlığı tövsiyə edib. Amerikalı lider bildirib ki, Kuba bundan sonra heç bir neft və ya pul almayacaq, çünki uzun illər boyu Venesueladan gələn böyük həcmdə neft və pulla yaşayıb.
