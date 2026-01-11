Президент Кубы заявил о готовности своей страны противостоять США

Куба готова и дальше противостоять "нападению" со стороны США.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал кубинский президент Мигель Диас-Канель.

"Куба ни на кого не нападает, а уже 66 лет подвергается нападению со стороны США. И Куба готова защищать родину до последней капли крови", - отметил он.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп посоветовал Кубе сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно". Кроме того, американский лидер заявил, что "больше никакой нефти или денег не пойдет на Кубу", которая, по его словам, долгие годы "жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы".