    Президент Кубы заявил о готовности своей страны противостоять США

    • 11 января, 2026
    • 20:38
    Куба готова и дальше противостоять "нападению" со стороны США.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал кубинский президент Мигель Диас-Канель.

    "Куба ни на кого не нападает, а уже 66 лет подвергается нападению со стороны США. И Куба готова защищать родину до последней капли крови", - отметил он.

    Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп посоветовал Кубе сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно". Кроме того, американский лидер заявил, что "больше никакой нефти или денег не пойдет на Кубу", которая, по его словам, долгие годы "жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы".

