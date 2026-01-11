Президент Кубы заявил о готовности своей страны противостоять США
- 11 января, 2026
- 20:38
Куба готова и дальше противостоять "нападению" со стороны США.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал кубинский президент Мигель Диас-Канель.
"Куба ни на кого не нападает, а уже 66 лет подвергается нападению со стороны США. И Куба готова защищать родину до последней капли крови", - отметил он.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп посоветовал Кубе сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно". Кроме того, американский лидер заявил, что "больше никакой нефти или денег не пойдет на Кубу", которая, по его словам, долгие годы "жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы".
