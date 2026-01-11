Трамп: Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп обвинил Кубу в поддержке "диктаторских режимов" и пригрозил блокировкой поставок нефти из Венесуэлы.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"В течение многих лет Куба жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы. В обмен на это Куба предоставляла "услуги безопасности" последним двум венесуэльским диктаторам, но теперь этого больше нет!", - отметил Трамп.

Он напомнил, что большинство погибших в ходе атаки США на Венесуэлу на прошлой неделе оказались именно кубинцами.

"У Венесуэлы теперь есть США, самая мощная военная сила в мире, чтобы защищать их, и мы будем их защищать.

Больше не будет НЕФТИ или ДЕНЕГ, поступающих на Кубу - НОЛЬ! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком ПОЗДНО", - подытожил Трамп.