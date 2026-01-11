Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Трамп: Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 17:08
    Президент США Дональд Трамп обвинил Кубу в поддержке "диктаторских режимов" и пригрозил блокировкой поставок нефти из Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    "В течение многих лет Куба жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы. В обмен на это Куба предоставляла "услуги безопасности" последним двум венесуэльским диктаторам, но теперь этого больше нет!", - отметил Трамп.

    Он напомнил, что большинство погибших в ходе атаки США на Венесуэлу на прошлой неделе оказались именно кубинцами.

    "У Венесуэлы теперь есть США, самая мощная военная сила в мире, чтобы защищать их, и мы будем их защищать.

    Больше не будет НЕФТИ или ДЕНЕГ, поступающих на Кубу - НОЛЬ! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком ПОЗДНО", - подытожил Трамп.

