İzmir-İstanbul avtomagistralında zəncirvari qəza olub, ölən və xəsarət alanlar var
Region
- 11 yanvar, 2026
- 21:00
İzmir-İstanbul avtomagistralında zəncirvari qəza olub, ölən və xəsarət alanlar var.
"Report" bu barədə "Haber Global"a istinadən xəbər verir.
Qəza avtomagistralın İstanbul istiqamətində Soğucak-Kuyualan arasında qeydə alınıb.
On iki avtomobilin bir-birilə toqquşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 10 nəfər xəsarət alıb.
Qəza barədə məlumat daxil olduqdan sonra Balıkesir və Savaştəpədən yanğınsöndürən, təcili tibbi yardım və polis qrupları, həmçinin çox sayda təcili yardım maşını hadisə yerinə göndərilib.
Son xəbərlər
21:54
Volqoqrad vilayətində neft bazasında baş verən yanğın bir sutka sonra söndürülübRegion
21:45
Kris Rayt: ABŞ Venesuelanın idarə olunmasında bir neçə il ərzində iştirak edə bilərDigər ölkələr
21:40
Kuba Prezidenti ölkəsinin ABŞ-yə müqavimət göstərməyə hazır olduğunu bəyan edibDigər ölkələr
21:26
KİV: ABŞ yaxın həftələrdə İrana hücum etməyi planlaşdırırRegion
21:17
"Bloomberg": Tramp yaxın günlərdə Qəzza üzrə Sülh Şurasının tərkibini elan edəcəkDigər ölkələr
21:06
Üç amerikalı İsveçrədə keçirilən Dünya Kuboku mərhələsində bobsleydən yıxılıbKomanda
21:00
Foto
İzmir-İstanbul avtomagistralında zəncirvari qəza olub, ölən və xəsarət alanlar varRegion
20:55
İstanbul və bir neçə vilayətdə güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilibRegion
20:41