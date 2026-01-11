В массовом ДТП на трассе Измир-Стамбул погиб один, пострадали 10 человек
- 11 января, 2026
- 22:07
В массовом ДТП на магистрали Измир-Стамбул погиб один пострадали 10 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.
Согласно информации, авария с участием 12 автомобилей произошла на участке автомагистрали Согуджак-Куюалан в направлении Стамбула. На место происшествия были привлечены пожарные, бригады скорой помощи и полиции из Балыкесира и Саваштепе.
Обстоятельства инцидента выясняются.
