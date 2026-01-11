Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В массовом ДТП на трассе Измир-Стамбул погиб один, пострадали 10 человек

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 22:07
    В массовом ДТП на трассе Измир-Стамбул погиб один, пострадали 10 человек

    В массовом ДТП на магистрали Измир-Стамбул погиб один пострадали 10 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

    Согласно информации, авария с участием 12 автомобилей произошла на участке автомагистрали Согуджак-Куюалан в направлении Стамбула. На место происшествия были привлечены пожарные, бригады скорой помощи и полиции из Балыкесира и Саваштепе.

    Обстоятельства инцидента выясняются.

    İzmir-İstanbul avtomagistralında zəncirvari qəza olub, ölən və xəsarət alanlar var

