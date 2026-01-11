İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Region
    • 11 yanvar, 2026
    • 20:55
    İstanbul və bir neçə vilayətdə güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib

    Türkiyənin bir neçə vilayətində qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə vilayət administrasiyaları məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, İstanbulda gözlənilən güclü qar yağışına görə yanvarın 12-si məktəblərdə qeyri-dərs günü elan olunub.

    Kahramanmaraş və Sivasda da analoji səbəbə görə bir gün dərs olmayacaq. Tunceli vilayətində isə məktəb və universitetlərdə yanvarın 12-si və 13-ü qeyri-dərs günü olacaq.

