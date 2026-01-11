İstanbul və bir neçə vilayətdə güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib
Region
- 11 yanvar, 2026
- 20:55
Türkiyənin bir neçə vilayətində qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə vilayət administrasiyaları məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, İstanbulda gözlənilən güclü qar yağışına görə yanvarın 12-si məktəblərdə qeyri-dərs günü elan olunub.
Kahramanmaraş və Sivasda da analoji səbəbə görə bir gün dərs olmayacaq. Tunceli vilayətində isə məktəb və universitetlərdə yanvarın 12-si və 13-ü qeyri-dərs günü olacaq.
