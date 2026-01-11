Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Стамбуле и ряде провинций Турции закрыли школы из-за снега

    11 января, 2026
    21:25
    В Стамбуле и ряде провинций Турции закрыли школы из-за снега

    В нескольких провинциях Турции из-за непогоды отменили занятия в школах.

    Как сообщает Report, об этом проинформировали местные власти.

    Отмечается, что в связи с ожидаемым сильным снегопадом в Стамбуле 12 января объявлено нерабочим днем в школах.

    В Кахраманмараше и Сивасе по аналогичной причине занятия также не будут проводиться один день. В провинции Тунджели 12 и 13 января будут нерабочими днями в школах и университетах.

