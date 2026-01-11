İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Üç amerikalı İsveçrədə keçirilən Dünya Kuboku mərhələsində bobsleydən yıxılıb

    Komanda
    • 11 yanvar, 2026
    • 21:06
    Üç amerikalı İsveçrədə keçirilən Dünya Kuboku mərhələsində bobsleydən yıxılıb

    İsveçrənin Sankt-Morits şəhərində keçirilən Dünya Kuboku mərhələsində üç amerikalı idmançı bobsleydən yıxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CBC teleradio yayım korporasiyası məlumat yayıb.

    Kristofer Horn, Rayan Reycer, Hanter Pauell və Kaleb Ferneldən ibarət dördlük ekipaj startdan sonra bobsleyə vaxtında yerləşə bilməyib. Nəticədə üç idmançı ilk döngədə yıxılıb. İdmançılardan biri başını bortun kənarına vurub, ikincisi trasdan kənara çıxaraq belini taxta konstruksiyaya çırpıb, üçüncüsü isə tutunmağa çalışarkən bobsleydən kənara düşüb.

    Ekipajda qalan pilot isə marşrut boyu bortlara dəyərək finişə qədər çatıb.

    Sankt-Morits mərhələsi 10-11 yanvar tarixlərində keçirilir. Yarış Avropa çempionatı ilə eyni vaxtda baş tutur. Bu, idmançılar üçün Dünya Kubokunun ümumi hesabı və olimpiya təsnifatı üçün xal qazanmaq adına son imkanlardan biridir.

    bobsley xizək Qəza
    Трое американцев выпали из боба на этапе Кубка мира в Швейцарии

    Son xəbərlər

    21:54

    Volqoqrad vilayətində neft bazasında baş verən yanğın bir sutka sonra söndürülüb

    Region
    21:45

    Kris Rayt: ABŞ Venesuelanın idarə olunmasında bir neçə il ərzində iştirak edə bilər

    Digər ölkələr
    21:40

    Kuba Prezidenti ölkəsinin ABŞ-yə müqavimət göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    21:26

    KİV: ABŞ yaxın həftələrdə İrana hücum etməyi planlaşdırır

    Region
    21:17

    "Bloomberg": Tramp yaxın günlərdə Qəzza üzrə Sülh Şurasının tərkibini elan edəcək

    Digər ölkələr
    21:06

    Üç amerikalı İsveçrədə keçirilən Dünya Kuboku mərhələsində bobsleydən yıxılıb

    Komanda
    21:00
    Foto

    İzmir-İstanbul avtomagistralında zəncirvari qəza olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    20:55

    İstanbul və bir neçə vilayətdə güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib

    Region
    20:41

    Qrenlandiya müxalifəti Danimarkanı NATO-nun dağılmasına zəmin yaratmaqda günahlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti