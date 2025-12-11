İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Barselona" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 22:26
    Barselona futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    İspaniya təmsilçisi "Barselona" mərkəz müdafiəçisi Erik Qarsiyanın müqaviləsinin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    24 yaşlı futbolçunun yeni sözləşməsi 2031-ci ilin yayına qədərdir.

    Qeyd edək ki, Erik Qarsiya "Barselona" akademiyasının yetirməsidir. O, cari mövsüm komandasının heyətində 22 oyunda 1 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.

