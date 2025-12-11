"Barselona" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 11 dekabr, 2025
- 22:26
İspaniya təmsilçisi "Barselona" mərkəz müdafiəçisi Erik Qarsiyanın müqaviləsinin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
24 yaşlı futbolçunun yeni sözləşməsi 2031-ci ilin yayına qədərdir.
Qeyd edək ki, Erik Qarsiya "Barselona" akademiyasının yetirməsidir. O, cari mövsüm komandasının heyətində 22 oyunda 1 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.
