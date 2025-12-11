Nikol Paşinyan Moskvaya səfər edəcək
Region
- 11 dekabr, 2025
- 10:03
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Hamburqudan Moskvaya yollanacaq.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə N.Paşinyan Hamburqda jurnalistlərlə deyib.
Məlumata görə, o, Avrasiya İqtisadi İttifaqının Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak edəcək.
