    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 10:03
    Nikol Paşinyan Moskvaya səfər edəcək

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Hamburqudan Moskvaya yollanacaq.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə N.Paşinyan Hamburqda jurnalistlərlə deyib.

    Məlumata görə, o, Avrasiya İqtisadi İttifaqının Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak edəcək.

