Никол Пашинян из Гамбурга отправится в Москву
В регионе
- 11 декабря, 2025
- 09:57
Премьер-министр Армении Никол Пашинян из Гамбурга прямиком отправится в Москву.
Как передает Report, со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян сообщил в беседе с журналистами в Гамбурге.
Согласно информации, он примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое пройдет в российской столице 11-12 декабря.
"Я уезжаю в Москву, где мы будем участвовать в сессии Межправительственного совета ЕАЭС. Мы углубляем отношения с Европейским союзом, с другой стороны - я уезжаю в Москву отсюда. Никаких неудобств", - сказал Никол Пашинян.
Напомним, Пашинян находился в Германии с официальным визитом. После переговоров в Берлине он отправился в Гамбург, где встретился с мэром города Петером Хеншером.
