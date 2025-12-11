Никол Пашинян из Гамбурга отправится в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян из Гамбурга прямиком отправится в Москву.

Как передает Report, со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян сообщил в беседе с журналистами в Гамбурге.

Согласно информации, он примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое пройдет в российской столице 11-12 декабря.

"Я уезжаю в Москву, где мы будем участвовать в сессии Межправительственного совета ЕАЭС. Мы углубляем отношения с Европейским союзом, с другой стороны - я уезжаю в Москву отсюда. Никаких неудобств", - сказал Никол Пашинян.

Напомним, Пашинян находился в Германии с официальным визитом. После переговоров в Берлине он отправился в Гамбург, где встретился с мэром города Петером Хеншером.