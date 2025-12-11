İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 09:36
    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçiriləcək

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində bu gün V turun oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Fənərbağça" klubu səfərdə Norveç təmsilçisi "Brann"la qarşılaşacaq.

    "Roma" isə səfərdə "Seltik"lə üz-üzə gələcək.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi, VI tur

    11 dekabr

    21:45. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Betis" (İspaniya)

    21:45. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Reyncers" (Şotlandiya)

    21:45. "Yanq Boys" (İsveçrə) - "Lill" (Fransa)

    21:45. "Midtyullann" (Danimarka) - "Genk" (Belçika)

    21:45. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - PAOK (Yunanıstan)

    21:45. "Şturm" (Avstriya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)

    21:45. "Nitsa" (Fransa) - "Braqa" (Portuqaliya)

    21:45. "Ştutqart" (Almaniya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)

    21:45. "Utrext" (Niderland) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə)

    00:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Malmö" (İsveç)

    00:00. "Lion" (Fransa) - "Qo Ehed İqlz" (Niderland)

    00:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Roma" (İtaliya)

    00:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Aston Villa" (İngiltərə)

    00:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Zaltsburq" (Avstriya)

    00:00. FCSB (Rumıniya) - "Feyenoord" (Niderland)

    00:00. "Selta" (İspaniya) - "Bolonya" (İtaliya)

    00:00. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Viktoriya" (Çexiya)

    00:00. "Brann" (Norveç) - "Fənərbağça" (Türkiyə)

