UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçiriləcək
- 11 dekabr, 2025
- 09:36
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində bu gün V turun oyunları keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Fənərbağça" klubu səfərdə Norveç təmsilçisi "Brann"la qarşılaşacaq.
"Roma" isə səfərdə "Seltik"lə üz-üzə gələcək.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi, VI tur
11 dekabr
21:45. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Betis" (İspaniya)
21:45. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Reyncers" (Şotlandiya)
21:45. "Yanq Boys" (İsveçrə) - "Lill" (Fransa)
21:45. "Midtyullann" (Danimarka) - "Genk" (Belçika)
21:45. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - PAOK (Yunanıstan)
21:45. "Şturm" (Avstriya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)
21:45. "Nitsa" (Fransa) - "Braqa" (Portuqaliya)
21:45. "Ştutqart" (Almaniya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)
21:45. "Utrext" (Niderland) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə)
00:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Malmö" (İsveç)
00:00. "Lion" (Fransa) - "Qo Ehed İqlz" (Niderland)
00:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Roma" (İtaliya)
00:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Aston Villa" (İngiltərə)
00:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Zaltsburq" (Avstriya)
00:00. FCSB (Rumıniya) - "Feyenoord" (Niderland)
00:00. "Selta" (İspaniya) - "Bolonya" (İtaliya)
00:00. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Viktoriya" (Çexiya)
00:00. "Brann" (Norveç) - "Fənərbağça" (Türkiyə)