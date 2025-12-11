Сегодня состоятся матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА
- 11 декабря, 2025
- 10:10
Сегодня состоятся матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, турецкий "Фенербахче" сыграет на выезде с норвежским клубом "Бранн".
В целом этот тур включает 18 противостояний.
Лига Европы УЕФА, общий этап
6-й тур
11 декабря
21:45 "Динамо" (Хорватия) - "Реал Бетис" (Испания)
21:45 "Ференцварош" (Венгрия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
21:45 "Лудогорец" (Болгария) - ПАОК (Греция)
21:45 "Мидтьюлланд" (Дания) - "Генк" (Бельгия)
21:45 "Ницца" (Франция) - "Брага" (Португалия)
21:45 "Штурм" (Австрия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
21:45 "Штутгарт" (Германия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
21:45 "Утрехт" (Нидерланды) - "Ноттингем Форест" (Англия)
21:45 "Янг Бойз" (Швейцария) - "Лилль" (Франция)
12 декабря
00:00 "Базель" (Швейцария) - "Астон Вилла" (Англия)
00:00 "Бранн" (Норвегия) - "Фенербахче" (Турция)
00:00 "Сельта Виго" (Испания) - "Болонья" (Италия)
00:00 "Селтик" (Шотландия) - "Рома" (Италия)
00:00 "Порту" (Португалия) - "Мальмё" (Швеция)
00:00 ФКСБ (Румыния) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
00:00 "Фрайбург" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия)
00:00 "Лион" (Франция) - "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды)
00:00 "Панатинаикос" (Греция) - "Виктория" (Чехия)
Отметим, что время всех матчей указано бакинское.