    Футбол
    • 11 декабря, 2025
    • 10:10
    Сегодня состоятся матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

    Как сообщает Report, турецкий "Фенербахче" сыграет на выезде с норвежским клубом "Бранн".

    В целом этот тур включает 18 противостояний.

    Лига Европы УЕФА, общий этап

    6-й тур

    11 декабря

    21:45 "Динамо" (Хорватия) - "Реал Бетис" (Испания)

    21:45 "Ференцварош" (Венгрия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

    21:45 "Лудогорец" (Болгария) - ПАОК (Греция)

    21:45 "Мидтьюлланд" (Дания) - "Генк" (Бельгия)

    21:45 "Ницца" (Франция) - "Брага" (Португалия)

    21:45 "Штурм" (Австрия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

    21:45 "Штутгарт" (Германия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

    21:45 "Утрехт" (Нидерланды) - "Ноттингем Форест" (Англия)

    21:45 "Янг Бойз" (Швейцария) - "Лилль" (Франция)

    12 декабря

    00:00 "Базель" (Швейцария) - "Астон Вилла" (Англия)

    00:00 "Бранн" (Норвегия) - "Фенербахче" (Турция)

    00:00 "Сельта Виго" (Испания) - "Болонья" (Италия)

    00:00 "Селтик" (Шотландия) - "Рома" (Италия)

    00:00 "Порту" (Португалия) - "Мальмё" (Швеция)

    00:00 ФКСБ (Румыния) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

    00:00 "Фрайбург" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия)

    00:00 "Лион" (Франция) - "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды)

    00:00 "Панатинаикос" (Греция) - "Виктория" (Чехия)

    Отметим, что время всех матчей указано бакинское.

