UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçiriləcək
- 11 dekabr, 2025
- 10:13
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə "Fiorentina" evdə "Dinamo"nu qəbul edəcək.
"Samsunspor" klubu isə Türkiyədə AEK-lə üz-üzə gələcək.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
V tur
11 dekabr
21:45. "Fiorentina" (İtaliya) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)
21:45. "Yagelloniya" (Polşa) - "Rayo Valyekano" (İspaniya)
21:45. "Drita" (Kosovo) - AZ (Niderland)
21:45. "Breydablik" (İslandiya) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya)
21:45. "Samsunspor" (Türkiyə) - AEK (Yunanıstan)
21:45. "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Slovan" (Slovakiya)
21:45. "Hakken" (İsveç) - AEK (Larnaka, Kipr)
21:45. "Universitatya" (Rumıniya) - "Sparta" (Çexiya)
21:45. "Noa" (Ermənistan) - "Legiya" (Polşa)
00:00. "Rapid" (Avstriya) - "Omoniya" (Kipr)
00:00. "Lex" (Polşa) - "Maynts 05" (Almaniya)
00:00. "Riyeka" (Xorvatiya) - "Sele" (Sloveniya)
00:00. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Siqma" (Çexiya)
00:00. "KuPS" (Finlandiya) - "Lozanna" (İsveçrə)
00:00. "Aberdin" (Şotlandiya) - "Strasburq" (Fransa)
00:00. "Rakuv" (Polşa) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)
00:00. "Hamrun" (Malta) - "Şaxtyor" (Ukrayna
00:00. "Şelbrun" (İrlandiya) - "Kristal Pelas" (İngiltərə)