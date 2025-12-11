İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 10:13
    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçiriləcək

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə "Fiorentina" evdə "Dinamo"nu qəbul edəcək.

    "Samsunspor" klubu isə Türkiyədə AEK-lə üz-üzə gələcək.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi

    V tur

    11 dekabr

    21:45. "Fiorentina" (İtaliya) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)

    21:45. "Yagelloniya" (Polşa) - "Rayo Valyekano" (İspaniya)

    21:45. "Drita" (Kosovo) - AZ (Niderland)

    21:45. "Breydablik" (İslandiya) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya)

    21:45. "Samsunspor" (Türkiyə) - AEK (Yunanıstan)

    21:45. "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Slovan" (Slovakiya)

    21:45. "Hakken" (İsveç) - AEK (Larnaka, Kipr)

    21:45. "Universitatya" (Rumıniya) - "Sparta" (Çexiya)

    21:45. "Noa" (Ermənistan) - "Legiya" (Polşa)

    00:00. "Rapid" (Avstriya) - "Omoniya" (Kipr)

    00:00. "Lex" (Polşa) - "Maynts 05" (Almaniya)

    00:00. "Riyeka" (Xorvatiya) - "Sele" (Sloveniya)

    00:00. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Siqma" (Çexiya)

    00:00. "KuPS" (Finlandiya) - "Lozanna" (İsveçrə)

    00:00. "Aberdin" (Şotlandiya) - "Strasburq" (Fransa)

    00:00. "Rakuv" (Polşa) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)

    00:00. "Hamrun" (Malta) - "Şaxtyor" (Ukrayna

    00:00. "Şelbrun" (İrlandiya) - "Kristal Pelas" (İngiltərə)

