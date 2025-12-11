Bolqarıstan hökuməti istefa verib
Digər ölkələr
- 11 dekabr, 2025
- 16:39
Bolqarıstan Baş naziri Rosen Jelyazkov hökumətin istefa verdiyini elan edib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
"Hökumətin istefası haqqında həm gənclər, həm də yaşlılar danışırdılar. Bu vətəndaş qətiyyəti dəstəklənməlidir. Bildirirəm ki, hökumətə etimadsızlıq səsverməsindən əvvəl hökumət istefa verir", - o qeyd edib.
