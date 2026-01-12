İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Quterreş İranda etirazçılara qarşı zor tətbiqindən sarsıldığını bəyan edib

    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 04:52
    Quterreş İranda etirazçılara qarşı zor tətbiqindən sarsıldığını bəyan edib

    BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş bəyan edib ki, İranda etirazçılara qarşı zorakılıqla bağlı xəbərlər onu sarsıdıb.

    "Report"un məlumatına görə, müvafiq açıqlama baş katibin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.

    "Son günlərdə insanların ölümünə və yaralanmasına səbəb olan zorakılıq və İran hakimiyyəti tərəfindən etirazçılara qarşı həddindən artıq güc tətbiqi ilə bağlı xəbərlər məni sarsıdıb. Fikir ifadə etmək, birləşmək və dinc toplaşmaq azadlığı tam şəkildə qorunmalı və təmin edilməlidir", – deyə açıqlamada bildirilib.

    Quterreş həmçinin İran hakimiyyətini maksimum təmkin göstərməyə və lazımsız, yaxud qeyri-mütənasib güc tətbiqindən çəkinməyə çağırıb. O, əhalinin informasiyaya çıxışını təmin etmək üçün, o cümlədən rabitənin bərpası istiqamətində tədbirlər görülməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, İranda etirazlar 28 dekabrda milli valyutanın qəfil dəyərdən düşməsindən sonra başlayıb və o vaxtdan ölkənin ən azı 46 şəhərini əhatə edib. Mövcud məlumata görə, onlarla insan, o cümlədən azı beş uşaq həlak olub, çoxları isə yaralanıb. 8 yanvar axşamı respublikada internet və mobil rabitə kəsilib ki, bu da zorakılığın artması fonunda informasiyaya çıxışı ciddi şəkildə məhdudlaşdırıb.

    Antoniu Quterriş BMT İran
    Гутерриш заявил, что "потрясен" насилием в отношении протестующих в Иране

    Son xəbərlər

    05:15

    Tramp: ABŞ İrandakı hadisələrə cavab vermək imkanını ciddi şəkildə nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    04:52

    Quterreş İranda etirazçılara qarşı zor tətbiqindən sarsıldığını bəyan edib

    Region
    04:28

    "Barselona" bütün turnirlərdə son 10 ilin ən yaxşı qələbə seriyasına imza atıb

    Futbol
    03:56

    Rusiyanın Murmansk vilayətindəki neft bazasında 80 ton benzin dağılıb

    Region
    03:29

    Rza Pəhləvi İrandakı etirazlar fonunda beynəlxalq dəstəyin tezliklə çatacağını bildirib

    Region
    02:58

    Olland: ABŞ-nin Qrenlandiyaya qarşı güc tətbiq etməsi NATO-nun sonu olar

    Digər ölkələr
    02:26

    Suriya Daxili İşlər Nazirliyi 400-dən çox SDQ döyüşçüsünün Hələbdən çıxarıldığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:55

    İsrail və Almaniya kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

    Digər ölkələr
    01:06

    "Barselona" 16-cı dəfə İspaniya Superkubokunun qalibi olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti