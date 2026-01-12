Гутерриш заявил, что "потрясен" насилием в отношении протестующих в Иране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что потрясен сообщениями о насилии в отношении протестующих в Иране.

Как передает Report, соответствующее заявление размещено на странице генсека в соцсети Х.

"Потрясен сообщениями о насилии и чрезмерном применении силы иранскими властями в отношении протестующих, повлекших за собой гибель и ранения людей в последние дни. Право на свободу выражения мнения, ассоциаций и мирных собраний должны соблюдаться и защищаться в полной мере", - говорится в сообщении.

Гутерриш также призвал иранские власти проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от ненужного или несоразмерного применения силы. Он подчеркнул необходимость принять меры для обеспечения доступа населения к информации, включая восстановление связи.

Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. По имеющимся данным, погибли десятки людей, включая как минимум пятерых детей, многие получили ранения. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия.