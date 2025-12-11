İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Uşaq Avroviziyası 2025" müsabiqəsində Azərbaycan özünə səs verə biləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 11 dekabr, 2025
    • 19:33
    Uşaq Avroviziyası 2025 müsabiqəsində Azərbaycan özünə səs verə biləcək

    2025-ci il "Uşaq Avroviziyası" Mahnı Müsabiqəsinin onlayn səsverməsi dekabrın 13-də rəsmi olaraq start götürür.

    "Report" xəbər verir ki, bu müsabiqədə tamaşaçılar öz ölkəsinə də səs verə biləcək. Bununla yanaşı, bütün dünya ölkələrinin nümayəndələri heç bir məhdudiyyət olmadan səsverməyə qoşulacaqlar.

    Səsvermə tamamilə ödənişsizdir və bütün izləyicilər jesc.tv platforması üzərindən səs verə bilərlər. Qaydalara əsasən, hər bir tamaşaçı 3 ölkəyə səs verməlidir və bu seçimlərdən biri, şübhəsiz ki, Azərbaycan ola bilər.

    Səsvermə iki mərhələdə həyata keçiriləcək: Birinci mərhələ 12 dekabrdan 13 dekabra keçən gecə Bakı vaxtı ilə 00:00-dan başlayaraq 13 dekabr saat 19:59-dək davam edəcək. İkinci mərhələ dekabrın 13-də canlı şoudakı son ifadan dərhal sonra başlayacaq və təxminən 15 dəqiqə aktiv olacaq.

    Hər iki mərhələdə Azərbaycan nümayəndəsinə dəstək göstərmək mümkündür.

    Azərbaycanı təmsil edən 12 yaşlı Yağmur Nəsrullayeva izləyicilərə müraciət edərək hamını səsvermədə fəal iştirak etməyə çağırıb:

    "Dəstəyiniz mənim üçün çox önəmlidir. Bu müsabiqədə Azərbaycanın özünə səs vermək imkanı var və hər kəsi jesc.tv saytına daxil olub Azərbaycanı və iki digər ölkəni seçməyə dəvət edirəm."

    "Uşaq Avroviziyası 2025"in finalı dekabrın 13-də baş tutacaq və yekun nəticələrin 50%-i tamaşaçı səsverməsi əsasında müəyyən olunacaq.

    Yağmur Nəsrullayeva "Uşaq Avroviziyası" Azərbaycan Səsvermə

    Son xəbərlər

    20:25
    Foto

    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatında ilk günün qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    20:25
    Foto

    Azərbaycan və Macarıstan Ətraf mühitin qorunması üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:22

    ABŞ, Aİ və Ukrayna dekabrın 13-də Parisdə sülh planını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    20:07

    Tramp ilə Modi ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:59
    Foto

    Leyla Əliyeva Liv Bona Dea Hospitalında Sümük iliyi nəqli mərkəzinin açılışında iştirak edib

    Sağlamlıq
    19:53

    Bolqarıstan hökumətinin istefası parlamentdə səsverməyə çıxarılacaq – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:51

    Ukrayna-Azərbaycan Biznes Şurasının birgə onlayn iclası keçirilib

    Biznes
    19:43

    Bakıda 14 yaşlı qız ana olub, DİN araşdırma aparır

    Hadisə
    19:33

    "Uşaq Avroviziyası 2025" müsabiqəsində Azərbaycan özünə səs verə biləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti