İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Putin Maduronun hakimiyyət kursuna dəstəyini ifadə edib

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 19:30
    Putin Maduronun hakimiyyət kursuna dəstəyini ifadə edib

    Rusiya prezidenti Vladimir Putin venesuelalı həmkarı Nikolas Maduro ilə telefonla danışıb.

    Report xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, söhbət zamanı Putin Venesuela xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edib və Maduronun hakimiyyət kursuna dəstəyini təsdiqləyib.

    Vladimir Putin Nikolas Maduro
    Президенты РФ и Венесуэлы провели телефонный разговор

    Son xəbərlər

    20:25
    Foto

    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatında ilk günün qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    20:25
    Foto

    Azərbaycan və Macarıstan Ətraf mühitin qorunması üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:22

    ABŞ, Aİ və Ukrayna dekabrın 13-də Parisdə sülh planını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    20:07

    Tramp ilə Modi ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:59
    Foto

    Leyla Əliyeva Liv Bona Dea Hospitalında Sümük iliyi nəqli mərkəzinin açılışında iştirak edib

    Sağlamlıq
    19:53

    Bolqarıstan hökumətinin istefası parlamentdə səsverməyə çıxarılacaq – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:51

    Ukrayna-Azərbaycan Biznes Şurasının birgə onlayn iclası keçirilib

    Biznes
    19:43

    Bakıda 14 yaşlı qız ana olub, DİN araşdırma aparır

    Hadisə
    19:33

    "Uşaq Avroviziyası 2025" müsabiqəsində Azərbaycan özünə səs verə biləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti