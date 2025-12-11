Putin Maduronun hakimiyyət kursuna dəstəyini ifadə edib
11 dekabr, 2025
- 19:30
Rusiya prezidenti Vladimir Putin venesuelalı həmkarı Nikolas Maduro ilə telefonla danışıb.
Report xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, söhbət zamanı Putin Venesuela xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edib və Maduronun hakimiyyət kursuna dəstəyini təsdiqləyib.
