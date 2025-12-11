Президенты РФ и Венесуэлы провели телефонный разговор
В регионе
- 11 декабря, 2025
- 19:22
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Путин в разговоре с Мадуро выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса его правительства.
