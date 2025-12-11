Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президенты РФ и Венесуэлы провели телефонный разговор

    • 11 декабря, 2025
    • 19:22
    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что Путин в разговоре с Мадуро выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса его правительства.

    Лента новостей