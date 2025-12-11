Braziliyalı hücumçu "Arsenal"da rekorda imza atıb
Futbol
- 11 dekabr, 2025
- 09:51
Braziliyalı futbolçu Qabriel Martinelli İngiltərənin "Arsenal" klubunda rekorda imza atıb.
"Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı hücumçu buna Belçikada "Brügge"yə qalib gəldikləri UEFA Çempionlar Liqasının (ÇL) əsas mərhələsinin VI turunun oyununda fərqlənməklə nail olub.
Martinelli "topçular"ın tarixində meydana çıxdığı ardıcıl 5 ÇL matçında qol vuran ilk oyunçudur.
Qeyd edək ki, London klubu sözügedən qarşılaşmada rəqibini üç cavabsız qolla üstələyib.
