İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İstanbulda ikimərtəbəli binada yanğın olub, 3 uşaq ölüb

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 10:07
    İstanbulda ikimərtəbəli binada yanğın olub, 3 uşaq ölüb

    Türkiyənin İstanbul şəhərinin Pendik rayonunda ikimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində yanğın baş verib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, yanğın zamanı evdə 4 uşaq olub.

    Xəstəxanaya aparılan uşaqlardan üçünün həyatını xilas etmək mümkün olmayıb, birinin isə vəziyyəti ağırdır.

    Məlumata görə, yanğın zamanı evdə uşaqlardan başqa heç kəs olmayıb.

    Yanğının səbəbi barədə hələlik məlumat yoxdur.

    İstanbul Türkiyə yanğın
    В Стамбуле в двухэтажном здании вспыхнул пожар, погибли трое детей
    Fire in two-story building in Istanbul leaves 3 children dead

    Son xəbərlər

    11:18

    Tokayev: Astana və Tehran arasında konstruktiv siyasi dialoq qurulub

    Region
    11:15

    Bu ilin ilk 6 ayında Xəzər Tibb Mərkəzinə 90 minə yaxın müraciət daxil olub

    Sağlamlıq
    11:15

    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-ə əsas mərhələdən başlayacaq

    Futbol
    11:14

    Bu il TƏBİB tabeli tibb müəssisələrində üç yeni şöbə fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    11:11

    Mixaylo Podolyak: Zelenski ikinci prezidentlik müddətinə namizədliyini verməlidir

    Digər ölkələr
    11:05

    Ötən ay TƏBİB-in Çağrı Mərkəzinə 12 minə qədər zəng daxil olub

    Sağlamlıq
    11:03

    Hava məkanının bağlı olması səbəbindən Paşinyanın təyyarəsi Moskvaya enə bilməyib

    Region
    11:03
    Foto

    Azərbaycanla Suriya arasında media və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Media
    11:03

    Bakıda avtoxuliqanlıq edən "Porsche" sürücüsü həbs edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti