В Стамбуле в двухэтажном здании вспыхнул пожар, погибли трое детей
В регионе
- 11 декабря, 2025
- 10:30
В районе Пендик в Стамбуле на первом этаже двухэтажного здания вспыхнул пожар.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в момент пожара в доме находились четверо детей.
Они были доставлены в больницу, однако троих из них спасти не удалось, а один находится в тяжелом состоянии.
Причина пожара уточняется.
