    В Стамбуле в двухэтажном здании вспыхнул пожар, погибли трое детей

    В регионе
    11 декабря, 2025
    10:30
    В Стамбуле в двухэтажном здании вспыхнул пожар, погибли трое детей

    В районе Пендик в Стамбуле на первом этаже двухэтажного здания вспыхнул пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в момент пожара в доме находились четверо детей.

    Они были доставлены в больницу, однако троих из них спасти не удалось, а один находится в тяжелом состоянии.

    Причина пожара уточняется.

    пожар Стамбул дети
    İstanbulda ikimərtəbəli binada yanğın olub, 3 uşaq ölüb
