В Стамбуле в двухэтажном здании вспыхнул пожар, погибли трое детей

В районе Пендик в Стамбуле на первом этаже двухэтажного здания вспыхнул пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в момент пожара в доме находились четверо детей.

Они были доставлены в больницу, однако троих из них спасти не удалось, а один находится в тяжелом состоянии.

Причина пожара уточняется.