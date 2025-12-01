Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    AFP: Передовые отряды повстанцев вошли в город Увира на востоке ДРК

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 01:18
    Передовые отряды повстанцев из группировки "Движение 23 марта" (М23) вошли в стратегически важный город Увира на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на военные источники.

    Правительственные войска бегут из Увиры. Руанда поддерживает повстанцев из М23. Военнослужащие бросают оружие и избавляются от военной формы. Официального подтверждения факта вступления повстанцев в город нет.

    Увира занимает стратегически важное место на границе с Бурунди. Решением правительства ДРК Увира стал административным центром провинции Южное Киву после того, как повстанцы в минувшем феврале взяли его столицу город Букаву. В Увире, численность населения которого достигает 760 тыс., находятся провинциальные органы власти и региональное армейское командование.

    Бои за Увиру начались еще в начале весны, однако правительственным силам удавалось сдерживать атаки повстанцев. Отряды М23 начали новое наступление на Увиру 2 декабря.

    повстанцы ДРК М23
