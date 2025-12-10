Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Венесуэла назвала угрозы США новой формой психологической войны

    • 10 декабря, 2025
    • 03:21
    Угрозы Венесуэле со стороны США являются новой формой империализма и психологической войны.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто на открытии Ассамблеи народов за мир и суверенитет Америки, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

    Министр указал, что против Венесуэлы "развязана психологическая война" в связи с тем, что американские санкции, поддержанные Европейским союзом, не привели к желаемым для Запада результатам. "Это, пожалуй, первый случай за 200 лет подобных угроз, когда экономическая, военная и медийная мощь используется для ведения беспрецедентной психологической войны", - отметил министр.

    Глава МИД осудил империалистические попытки Вашингтона возродить доктрину Монро с "целью установить господство США на континенте". Он подчеркнул, что политика Соединенных Штатов "представляет прямую угрозу не только для Венесуэлы, но и для всей Латинской Америки и суверенных народов мира".

    Хиль Пинто выразил благодарность странам, проявившим солидарность с Венесуэлой, и отметил, что, "несмотря на угрозы США, венесуэльский народ находится в мире" накануне Рождества.

    Лента новостей