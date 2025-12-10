Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Гяндже учащиеся средней школы отравились продуктами питания.

    Как передает западное бюро Report, семь человек госпитализированы с диагнозом "пищевое отравление".

    По предварительным данным, учащиеся средней школы, отравившиеся донером. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ведется расследование инцидента.

    Лента новостей