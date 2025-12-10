Подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Социальная защита

Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА Футбол

В Гяндже учащиеся средней школы отравились продуктами питания Происшествия

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США Другие страны

AFP: Передовые отряды повстанцев вошли в город Увира на востоке ДРК Другие страны

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 Другие страны

Пашинян: Ереван и Анкара активизировали контакты для нормализации отношений В регионе

Пашинян: "Маршрут Трампа" может стать важной составляющей Среднего коридора В регионе