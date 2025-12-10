В Гяндже учащиеся средней школы отравились продуктами питания
Происшествия
- 10 декабря, 2025
- 02:04
В Гяндже учащиеся средней школы отравились продуктами питания.
Как передает западное бюро Report, семь человек госпитализированы с диагнозом "пищевое отравление".
По предварительным данным, учащиеся средней школы, отравившиеся донером. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ведется расследование инцидента.
Последние новости
02:13
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детямСоциальная защита
02:13
Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФАФутбол
02:04
В Гяндже учащиеся средней школы отравились продуктами питанияПроисшествия
01:51
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки СШАДругие страны
01:18
AFP: Передовые отряды повстанцев вошли в город Увира на востоке ДРКДругие страны
00:58
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
00:29
Пашинян: Ереван и Анкара активизировали контакты для нормализации отношенийВ регионе
00:05
Пашинян: "Маршрут Трампа" может стать важной составляющей Среднего коридораВ регионе
23:46