Gəncədə orta məktəb şagirdləri qidadan zəhərlənib
Hadisə
- 10 dekabr, 2025
- 01:47
Gəncədə orta məktəb şagirdləri qidadan zəhərlənib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 7 nəfər qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya müraciət edib.
Onların orta məktəb şagirdləri olduqları və dönərdən zəhərləndikləri ehtimal edilir. Zərərçəkənlərin hamısına tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
