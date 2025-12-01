İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gəncədə orta məktəb şagirdləri qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    • 10 dekabr, 2025
    • 01:47
    Gəncədə orta məktəb şagirdləri qidadan zəhərlənib

    Gəncədə orta məktəb şagirdləri qidadan zəhərlənib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 7 nəfər qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya müraciət edib.

    Onların orta məktəb şagirdləri olduqları və dönərdən zəhərləndikləri ehtimal edilir. Zərərçəkənlərin hamısına tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə Kütləvi zəhərlənmə Şagirdlər

    Son xəbərlər

    02:01

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" səfərdə uduzub, "Liverpul" qalib gəlib

    Futbol
    01:47

    Gəncədə orta məktəb şagirdləri qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    01:39

    KİV: Üsyançıların qabaqcıl dəstələri Konqonun Uvira şəhərinə daxil olub

    Digər ölkələr
    01:13

    Paşinyan: İrəvan və Ankara münasibətlərin normallaşdırılması üçün əlaqələri intensivləşdiriblər

    Region
    00:43

    Ukrayna sülh planı ilə bağlı ABŞ-yə üç sənəd təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    00:25

    Paşinyan: "Tramp marşrutu" Orta Dəhlizin vacib tərkib hissəsinə çevrilə bilər

    Region
    23:54

    Zelenski ABŞ və Aİ-ni Ukraynada seçkilərin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:45

    Biləsuvar sakini Albaniyada bədbəxt hadisənin qurbanı olub

    Hadisə
    23:35

    ABŞ-nin Energetika Nazirliyi 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanın neft hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişməyib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti