    Подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям

    Социальная защита
    10 декабря, 2025
    • 02:13
    Подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям

    9 декабря был подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

    Как сообщает Report, меморандум подписали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева.

    Было отмечено, что данный документ, закладывающий основу долгосрочного и эффективного сотрудничества, направлен также на реализацию будущих совместных проектов в различных сферах.

    Цели, закрепленные в документе, создадут условия для совместной плодотворной деятельности сторон в будущем.

    В ходе встречи была подчеркнута значимость сотрудничества в социальной и образовательной сферах, а также важность реализации проектов в области культуры и искусства.

    На встрече было отмечено, что международная художественная выставка MAMA "Мать природа", реализованная при организации Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA, была успешно представлена в ряде стран с целью распространения послания об изменении климата по всему миру.

    В настоящее время осуществляется сотрудничество по вопросу демонстрации выставки и в Туркменистане. Было отмечено, что этот международный проект станет важной платформой для культурного обмена и привлечения внимания к теме защиты окружающей среды.

    Меморандум о взаимопонимании Фонд Гейдара Алиева
    Heydər Əliyev Fondu və Türkmənistanın uşaqlara yardım üzrə xeyriyyə Fondu anlaşma memorandumu imzalayıb
