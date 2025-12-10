Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА
- 10 декабря, 2025
- 02:13
Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, в первый игровой день прошли 9 встреч.
Турецкий клуб "Галатасарай" побывал в гостях у французского "Монако". Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля – 1:0.
Одним из самых ожидаемых матчей дня стал поединок в Италии. "Интер" принял у себя английский клуб "Ливерпуль". В игре победу одержали гости – 1:0.
Лига чемпионов УЕФА
Основной этап, VI тур
9 декабря
19:30. "Кайрат" (Казахстан) – "Олимпиакос" (Греция) – 0:1
21:45. "Бавария" (Германия) – "Спортинг" (Португалия) – 3:1
00:00. "Аталанта" (Италия) – "Челси" (Англия) – 2:1
00:00. "Барселона" (Испания) – "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) – 2:1
00:00. "Интер" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 0:1
00:00. "Монако" (Франция) – "Галатасарай" (Турция) – 1:0
00:00. ПСВ (Нидерланды) – "Атлетико" (Испания) – 2:3
00:00. "Юнион" (Бельгия) – "Марсель" (Франция) – 2:3
00:00. "Тоттенхэм" (Англия) – "Славия" (Чехия) – 3:0
Отметим, что остальные матчи VI тура пройдут сегодня.