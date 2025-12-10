Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день прошли 9 встреч.

Турецкий клуб "Галатасарай" побывал в гостях у французского "Монако". Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля – 1:0.

Одним из самых ожидаемых матчей дня стал поединок в Италии. "Интер" принял у себя английский клуб "Ливерпуль". В игре победу одержали гости – 1:0.

Лига чемпионов УЕФА

Основной этап, VI тур

9 декабря

19:30. "Кайрат" (Казахстан) – "Олимпиакос" (Греция) – 0:1

21:45. "Бавария" (Германия) – "Спортинг" (Португалия) – 3:1

00:00. "Аталанта" (Италия) – "Челси" (Англия) – 2:1

00:00. "Барселона" (Испания) – "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) – 2:1

00:00. "Интер" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 0:1

00:00. "Монако" (Франция) – "Галатасарай" (Турция) – 1:0

00:00. ПСВ (Нидерланды) – "Атлетико" (Испания) – 2:3

00:00. "Юнион" (Бельгия) – "Марсель" (Франция) – 2:3

00:00. "Тоттенхэм" (Англия) – "Славия" (Чехия) – 3:0

Отметим, что остальные матчи VI тура пройдут сегодня.